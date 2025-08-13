Sentia in Stuttgart: Trenddrink ohne Alkohol im Selbsttest – ist das der Rausch der Zukunft?

Wie wird man ohne Alkohol betrunken? Der gehypte Drink Sentia verspricht angenehme Rauschgefühle mit null Promille. Stuttgarter Kreative wagen den Selbsttest und sind überrascht.
Die Idee klingt wie Zukunftsmusik in einer Welt, die genug von Brummschädeln und Filmrissen hat: ein Drink, der berauscht, ohne betrunken zu machen. Entwickelt hat ihn der britische Psychiater David Nutt. Seine pflanzliche Spirituose Sentia soll alles bieten, was Alkohol attraktiv macht – Entspannung, Lockerheit, gute Laune – nur eben ohne Promille und Kater. Der Name spielt auf das lateinische sentire an: fühlen.