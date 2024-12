Sentebale-Chef legt Amt nieder: Neuer Schlag für Prinz Harry?

1 Diese Zeiten sind vorbei: Richard Miller und Prinz Harry arbeiteten für Sentebale zusammen. Foto: Action Press/Empics/Dominic Lipinski

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Rücktritte bei der Wohltätigkeitsorganisation Sentebale von Prinz Harry. Nun ist auch der CEO Richard Miller ausgeschieden. Der Royal scheint das für eine Neuausrichtung zu nutzen.











Prinz Harry (40) war in der vergangenen Woche in New York noch in überschwänglicher Stimmung, als eine Benefizausstellung für seine afrikanische Kinderhilfsorganisation Sentebale eröffnet wurde. Doch nun muss er eine große Veränderung in seiner Organisation verkraften. Wie die "Daily Mail" berichtet, ist der CEO Richard Miller (62) diese Woche zurückgetreten.