Senta Berger gestürzt: Sohn Simon Verhoeven gibt Gesundheitsupdate

Senta Berger ist gestürzt und musste sich nach einem Oberschenkelbruch operieren lassen. Ihr Sohn Simon Verhoeven hat ein Gesundheitsupdate gegeben.
Senta Berger (84) sollte gemeinsam mit Friedrich von Thun (83) am vergangenen Freitag in der Hamburger Laeiszhalle eine Lesung zu Loriots "Szenen einer Ehe" abhalten. Doch die Veranstaltung musste kurzfristig abgesagt werden. Auch die für diesen Sonntag geplante Lesung in Kiel findet nicht statt. "Aufgrund einer akuten Erkrankung eines der Künstler musste die Veranstaltung leider abgesagt werden", hieß es dort zur Begründung.