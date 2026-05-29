Senta Berger: Eleganter Auftritt mit Sohn beim Deutschen Filmpreis

Senta Berger und Simon Verhoeven haben beim Deutschen Filmpreis einen eleganten Auftritt hingelegt. Ihr Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" geht mit sieben Nominierungen ins Rennen um die begehrten Lolas.
In Berlin wird am Freitagabend der Deutsche Filmpreis verliehen. Bevor die Lolas verteilt werden, geht es für die Stars auf den roten Teppich. Senta Berger (85) kam zusammen mit ihrem Sohn Simon Verhoeven (53). Dessen Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", in dem Berger eine der Hauptrollen übernimmt, kann auf insgesamt sieben Auszeichnungen hoffen.