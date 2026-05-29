Senta Berger: Eleganter Auftritt mit Sohn beim Deutschen Filmpreis

Senta Berger und Simon Verhoeven haben beim Deutschen Filmpreis einen eleganten Auftritt hingelegt. Ihr Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" geht mit sieben Nominierungen ins Rennen um die begehrten Lolas.

In Berlin wird am Freitagabend der Deutsche Filmpreis verliehen. Bevor die Lolas verteilt werden, geht es für die Stars auf den roten Teppich. Senta Berger (85) kam zusammen mit ihrem Sohn Simon Verhoeven (53). Dessen Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", in dem Berger eine der Hauptrollen übernimmt, kann auf insgesamt sieben Auszeichnungen hoffen.

Dementsprechend elegant war das Mutter-Sohn-Duo gekleidet. Senta Berger wählte ein langärmeliges Samtkleid in Schwarz mit einem Kettendetail an der Hüfte. Unter dem Ausschnitt hatte sie zudem eine Brosche befestigt, die offenbar eine kleine Lola-Statuette darstellte. Dazu trug sie zulaufende schwarze Pumps und eine passende Clutch. Ein glamouröses Make-up und Hängeohrringe rundeten den Look ab. Regisseur und Drehbuchautor Verhoeven zeigte sich an ihrer Seite in einem klassischen Smoking, an den er ebenfalls eine kleine Statue heftete.

Aussichtsreicher Abend für Verhoevens Film

Für die beiden könnte es ein großer Abend werden. "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" ist unter anderem in der Hauptkategorie als bester Spielfilm nominiert. Die Adaption des Romans von Joachim Meyerhoff tritt dabei gegen den deutschen Oscar-Kandidaten "In die Sonne schauen" sowie "Gelbe Briefe", "Das Verschwinden des Josef Mengele", "Amrum" und "22 Bahnen" an. Auch in den Kategorien beste Regie und bestes Drehbuch kann sich Verhoeven Chancen ausrechnen. Schauspielikone Senta Berger ist zudem als beste Hauptdarstellerin nominiert, Bruno Alexander könnte zum besten Hauptdarsteller ernannt werden. Auch der Preis für den besten Nebendarsteller könnte an den Film beziehungsweise Michael Wittenborn gehen, ebenso wie die Auszeichnung für die beste Tongestaltung.

Zwei Preisträger waren schon vorab bekannt: Wim Wenders erhält den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Die Komödie "Das Kanu des Manitu" wird als besucherstärkster Film ausgezeichnet.