Sensorspezialist aus Neuhausen: Balluff streicht Stellen

1 Balluff will am Stammsitz Neuhausen Stellen reduzieren. (Archivfoto) Foto: Balluff

Die Firma Balluff will Personal reduzieren. Laut einer Mitteilung des Unternehmens sind 400 Stellen betroffen, ein großer Teil davon am Stammsitz des Sensor- und Automatisierungsspezialisten in Neuhausen (Kreis Esslingen).











Die Reihe der Rekordumsätze für den Sensor- und Automatisierungsspezialisten Balluff ist offenbar abgebrochen. Im vergangenen Sommer hatte sich das Neuhausener Familienunternehmen noch über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 gefreut. Allerdings auch schon da die schwierigen Rahmenbedingungen einer schwächelnden Weltwirtschaft genannt und Kurzarbeit eingeführt. Einige Monate später kündigt die Geschäftsführung nun Personalreduzierungen an. Von den weltweit 3700 Stellen seien circa 400 betroffen, davon circa 275 am Stammsitz Neuhausen, teilte das Unternehmen an diesem Donnerstag mit.