Sensationsfund: Unbekanntes Mozart-Manuskript in Paris entdeckt

Frankreichs Nationalbibliothek entdeckt einen der bedeutendsten Mozart-Funde der letzten Jahrzehnte: Das 44-seitige Manuskript entstand während des letzten Paris-Aufenthalts des berühmten Komponisten.
Paris - Ein anonymes und unbetiteltes Musikheft aus dem 18. Jahrhundert entpuppt sich als Sensationsfund: Frankreichs Nationalbibliothek (BnF) hat in ihren Beständen ein unbekanntes Mozart-Manuskript entdeckt. Laut dem Direktor der Bibliothek, Gilles Pécout, bewerten Fachleute den Fund als eine der bedeutendsten Entdeckungen der letzten Jahrzehnte.