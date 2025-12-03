Im April hat die Archäologin Sarah Roth ihren historischen Pferde-Fund in Bad Cannstatt erstmals öffentlich gezeigt. Jetzt ist klar: Er ist noch bedeutender als anfangs gedacht.
Während heute das Pferd aus dem Alltag verschwunden ist, war das zur Zeit der Römer im zweiten Jahrhundert nach Christus ganz anders. Auch in Cannstatt. Im Norden von Stuttgarts größtem Stadtbezirk, im Stadtteil Hallschlag, wurde auf einer Baustelle in der Düsseldorfer Straße vor ein paar Monaten ein römischer Pferdefriedhof entdeckt, der als Sensationsfund bezeichnet werden kann. Das sagt jetzt die Archäologin Sarah Roth.