Erst lag es im Altpapier, dann 40 Jahre lang in einer Kiste: das Schulmuseum Ichenhausen besitzt ein wunderschönes handgeschriebenes Rechenbuch aus Ehningen.
In Ehningen weiß man, was zählt, und das mindestens seit dem Jahr 1806. So alt ist der Sensationsfund, den jetzt das Schulmuseum in Ichenhausen bei Günzburg öffentlich gemacht hat. Es ist das Rechenbuch von Johann Jakob Theurer, einem Weber, der in Ehningen daselbst von 1794 bis 1849 lebte und zehn Kinder hatte, von denen leider nur zwei das Erwachsenenalter erreichten.