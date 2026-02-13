Forscher entdecken älteste Schuppen-Abdrücke eines Reptils

In Thüringen haben Paläontologen die ältesten Schuppen-Abdrücke eines Reptils entdeckt. Sie stammen von einem eidechsengroßen Tier, das sich vor 299 Millionen Jahren im Schlamm ausruhte und dabei Abdrücke seines Körpers und seiner Hautstruktur hinterließ.
Ob Krokodil, Schlange oder Eidechse: Typisches Kennzeichen der meisten Reptilien sind ihre Schuppen. Diese meist eckigen Hornplatten werden von der Epidermis, der äußeren Hautschicht gebildet. Dies unterschiedet sie von den aus tieferen Hautschichten stammenden Knochenschuppen der Fische und ersten Landgänger unter den Wirbeltieren.