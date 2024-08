Japanisches Kurzschwert in Berlin entdeckt

Japanisches Wakizashi-Kurzschwert in Berlin entdeckt

1 Archäologen haben bei Grabungen am Berliner Molkenmarkt ein japanisches Kurzschwert aus dem 17. Jahrhundert entdeckt. Das Wakizashi war in einem mit Kriegsschutt verfüllten ehemaligen Keller eines Wohngebäudes entdeckt worden. Foto: Staatliche Museen zu Berlin/Anica Kelp

Rund 600 000 Fundstücke haben Archäologen am Molkenmarkt schon geborgen. Darunter überraschenderweise auch ein japanisches Kurzschwert aus dem 17. Jahrhundert. Wie ist es nach Berlin gekommen?











Archäologen haben bei Grabungen am Berliner Molkenmarkt ein japanisches Kurzschwert aus dem 17. Jahrhundert entdeckt. Das Landesdenkmalamt sprach in einer Mitteilung von einem „Sensationsfund“. Das Schwert – ein sogenanntes Wakizashi – war demnach in einem mit Kriegsschutt gefüllten ehemaligen Keller eines Wohngebäudes entdeckt worden.