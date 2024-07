Sensationeller Fund: Extrem seltener Wal an Strand in Neuseeland gespült

Extrem seltener Wal an Strand in Neuseeland gespült

1 Über den Bahamonde-Schnabelwal ist so gut wie nichts bekannt. Foto: Uncredited/NEW ZEALAND DEPARTMENT OF CONSERVATION//dpa

Seit 150 Jahren sind Bahamonde-Schnabelwale ein Rätsel der Wissenschaft. Lebend im Meer wurden die Tiere noch nie dokumentiert. Jetzt taucht ein Exemplar in Neuseeland auf.











Link kopiert



Dunedin - Ein Exemplar einer der seltensten und am wenigsten bekannten Walarten der Welt ist an einen Strand in Neuseeland gespült worden. Bei dem Kadaver des fünf Meter langen Meeressäugers, der am 4. Juli in der Nähe von Dunedin auf der Südinsel entdeckt wurde, handele es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Bahamonde-Schnabelwal, teilte die örtliche Naturschutzbehörde (DOC) mit. Der Wissenschaft sind bis heute nur gut eine Handvoll Exemplare dieser Tierart bekannt.