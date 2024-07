Seniorin in Stuttgart bestohlen: Der Trickdieb hilft und putzt – dann ist das Geld weg

Gleich mehrere Maschen auf einmal hat ein unbekannter Trickdieb angewendet, um eine betagte Frau in Weilimdorf um mehrere Hundert Euro zu bringen. Die bittere Lehre dieses Vorfalls: Offenbar muss man selbst einer vermeintlich freundlichen Hilfsbereitschaft misstrauen. Die 89-jährige Frau hatte nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei keine Chance.

Der Vorfall nahm am Montag gegen 11 Uhr seinen Anfang. Die betagte Frau war zu dieser Zeit am Löwen-Markt unterwegs, um an einem Bankautomaten mehrere Hundert Euro abzuheben. Sie steckte die Geldscheine in ihre Hosentasche und machte sich mit ihrem Rollator nach Hause auf. Was sie nicht bemerkte: Ein Unbekannter hatte sie mutmaßlich beim Geldabheben beobachtet und folgte ihr nun auf ihrem etwa 500 Meter langen Heimweg in die Großbeerenstraße.

Plötzlich taucht ein freundlicher Mann auf

Als die Frau die Haustüre öffnete, stand plötzlich ein dicker Mann neben ihr – und bot ihr freundlich an, ihre Einkäufe nach oben zu tragen. Für Trickdiebe ist dies sozusagen der Türöffner, um näher an ihr Opfer zu gelangen. Dieser Täter wendete zusätzlich den sogenannten Putztrick an. Unbemerkt bespritzte er im Treppenhaus die 89-Jährige mit einer Flüssigkeit – und machte sie sogleich auf die Flecken an ihrer Kleidung aufmerksam. Ehe die Frau es sich versah, hatte der Trickdieb schon Tücher gezückt, um die Kleidung der Frau vom Schmutz zu befreien. Alles nur Ablenkung: Der Mann fingerte das Bargeld, eine Bankkarte und einen Personalausweis aus ihrer Tasche – und hatte es dann eilig, das Haus zu verlassen. Er flüchtete Richtung Hoppla-Weg.

Die Polizei sucht nun einen etwa 35 Jahre alten und 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit korpulenter Statur. Er hat kurze braune Haare, trug eine kurze graue Stoffhose sowie ein dunkles T-Shirt. Er sprach mit schwäbischem Dialekt. Die Polizei ermittelt nun, ob der Unbekannte bereits auf dem Löwen-Markt auffiel. Hinweise an die Kriminalpolizei werden unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 entgegengenommen.