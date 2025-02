Seniorin in Schwaikheim getötet: Wie laufen die Ermittlungen der Soko „Garten“?

1 Ende September ereignete sich in Schwaikheim ein schweres Verbrechen. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Auch fünf Monate nach dem Mord an einer Seniorin in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei keine heiße Spur zum mutmaßlichen Täter. „Leider können wir noch immer keinen Durchbruch vermelden“, erklärt der Polizeisprecher Robert Silbe auf eine Anfrage unserer Zeitung. „Die Soko Garten ist weiterhin dabei, die rund 700 Spuren in dem Fall abzuarbeiten und den sich daraus ergebenen Ermittlungsansätzen nachzugehen. Diese Aufgabe ist oftmals sehr kleinteilig und arbeitsintensiv“, so Silbe weiter. Trotzdem sei die Motivation seiner Kolleginnen und Kollegen weiterhin „beeindruckend“ hoch: „In Gesprächen merkt man, dass sie dieses schwere Verbrechen unbedingt aufklären wollen.“