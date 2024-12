Seniorin deponiert Tüte vor Haustür: Trickbetrug in Ludwigsburg – Täter erbeuten 100.000 Euro

Betrüger haben sich in Ludwigsburg als Beamte der Kriminalpolizei ausgegeben und von einer 91 Jahre alten Frau 100.000 Euro Bargeld erbeutet. Sie täuschten vor, dass es Informationen über ein geplantes Attentat auf die Frau gibt, wie die Polizei mitteilte. Zudem fragten die Betrüger die Frau nach Wertgegenständen aus. Wie die Polizei berichtet, agierten die Täter zu zweit.

Schließlich habe die 91-Jährige aus dem Stadtteil Grünbühl 100.000 Euro Bargeld in eine Tüte gepackt und diese vor der Haustür in der Donaustraße deponiert.

Zweiter Fall in der Region in diesem Monat

Durch Zufall bekamen die Angehörigen der Frau von dem Vorfall mit und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten sei die Tüte mit dem Geld jedoch bereits verschwunden gewesen.

Es ist der zweite Fall dieser Art in der Region Stuttgart binnen weniger Tage. In der vergangenen Woche hatte ein Mann in Fellbach 350.000 Euro an Betrüger überwiesen. Die Polizei bittet im aktuell Fall Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18 5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.