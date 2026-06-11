Seit 20 Jahren besteht das Alten- und Pflegezentrum im Ditzinger Teilort Hirschlanden. Ein Blick in ein offenes Haus, das mehr sein will als ein klassisches Seniorenzentrum.

Im Haus ist es ruhig, eine entspannte Stille prägt die Atmosphäre. „Ich bin gerne hier“, sagt Rita Jess. Sie sitzt im Foyer, erzählt von ihrer Familie und dass sie hier ist, weil das eigene Haus für sie zu groß wurde. Sie vermisse ihren Garten, aber sonst? „Nein, ich bin zufrieden“, sagt sie und verweist auf ihre Familie, die ganz in der Nähe lebt.

Die Guldenhof-Bewohnerin wechselt ein paar Worte mit Nadine Zenker-Kaiser, als die Heimleiterin aus ihrem Büro kommt und vorbeiläuft. Ein kurzer Plausch, gemeinsam lachen sie. Später gewährt Rita Jess Einblick in ihre Wohnung im Betreuten Wohnen. Auch dieser Bereich besteht seit 20 Jahren, so wie die gesamte Einrichtung Haus Guldenhof. Hier wohnt sie in ihren eigenen vier Wänden. So wie die Zimmer im Pflegewohnen ist auch die Wohnung im Betreuten Wohnen mit privatem Mobiliar ausgestattet.

Das Pflegezentrum Haus Guldenhof hat jetzt sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. In direkter Anbindung an den öffentlichen Park, in ruhigem Wohnumfeld, gleichwohl in der Nähe vom Kindergarten sollte ein Quartiersmittelpunkt entstehen, so sah es der Gemeinderat, als er sich einst mit den Plänen befasste. Von Beginn an mitgedacht wurde der Förderverein. Er prägt das von der Heidehof Stiftung getragene Haus seit seiner Eröffnung im Jahr 2006 maßgeblich mit. Er verantwortet ein regelmäßiges Programm, holt besondere Gäste in das Haus und eröffnet Menschen die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren.

„Ich lerne hier jeden Tag“ – Bewohner mit ungewöhnlicher Rolle

Rita Jesse lebt im dritten Jahr im Betreuten Wohnen im Haus Guldenhof. Foto: Simon Granville

Langweilig sei es hier nie, sagt sie. Manchmal geht sie aus ihrer Wohnung ins Foyer, zu den anderen, schnell ergeben sich Gespräche. Wenn man nahezu gleich alt sei, seien die Erinnerungen doch ähnlich. Dass sie als Kinder auf Kartoffeln schliefen oder auf Eierkohlen, zum Beispiel.

Seit 2024 leitet Nadine Zenker-Kaiser die Einrichtung. Sie kam von einem großen Träger, hatte die Überschaubarkeit eines Hauses gesucht, in der sie, die studierte Fachwirtin für Pflegemanagement, die gesamte Einrichtung zu verantworten hat.

Nadine Zenker-Kaiser leitet seit 2024 Haus Guldenhof. Foto: Simon Granville

„Wir sind hier wie eine große Familie“, sagt Jess. Die Überschaubarkeit wird offenbar auch von den Bewohnern geschätzt – ganz gleich, ob sie im Betreuten Wohnen leben oder ihr Zimmer im Pflegewohnen haben. So wie Emmi Komischke. Sie sitzt in ihrem Sessel und erzählt ein wenig aus ihrem Leben. „Was soll ich jetzt in Berlin“, fragt sie. Der Bekanntenkreis dort wurde im Lauf der Jahre kleiner, und ihre Familie lebt in der Region. In deren Nähe zu sein, das sei ihr wichtig.

Im Pflegebereich gibt es laut der Einrichtungsleitung 60 Pflegeplätze und 21 im Betreuten Wohnen. Und doch wirkt das Haus größer, vielleicht auch, weil ein Kommen und Gehen der Gäste möglich ist. „Wir haben sehr aktive Bürger“, sagen die Fördervereinsvorsitzenden Angela und Michael Munz. Ob Kindergarten oder Kirchengemeinde, oder Menschen, die ihr Hobby einbringen. Der Förderverein ist der Ansprechpartner für all jene, die sich einbringen wollen.

Wichtig ist den Vorsitzenden, dass der Verein eng mit dem Guldenhof verzahnt ist, mit den Angehörigen, der Leitung, den Angestellten – und dass dies auch so bleibt. Nur so sei auch das breite Angebot möglich. Von der Malgruppe über die Backgruppe bis zur Singstunde oder Akkordeonmusik mit dem örtlichen Handharmonika-Club.

Berührungsängste mit dem Haus sollen abgebaut werden

Ob die Landfrauen zu Gast sind oder mal Bürgermeister Ulrich Bahmer: Die Heimleiterin sei für neue Ideen und Angebote sehr offen, machen die Vereinsvorsitzenden deutlich. Andererseits sei es „unglaublich, welche Ideen die aktiven Fördervereinsmitglieder haben“. Sie ziehen dann wiederum andere Menschen mit. „So findet jeder seine Aufgabe.“

Emmi Komischke ist aus Berlin in die Nähe ihrer Familie gezogen. Sie lebt im Seniorenzentrum Guldenhof. Foto: Simon Granville

Letztlich sollen auf diese Weise auch Berührungsängste mit dem Haus abgebaut werden. Wer Ideen habe, etwas zu machen, soll das grundsätzlich auch umsetzen können. Die Abstimmung erfolgt im Verein und mit der Heimleitung. Diese sei wirklich offen, sagt Michael Munz. Sie würden immer wieder auch ermuntert. Es heiße, „wenn ihr euch engagieren wollt, dann macht“. Das funktioniere aber nur auf der Basis von Vertrauen, gegenseitigem Respekt – und Kommunikation. „Kommunikation ist das A und O“, sagt Michael Munz. Und so arbeiten sie auf unterschiedliche Weise weiter daran, den Guldenhof zu einer Begegnungsstätte mitten im Ort zu machen.

Laut Kreispflegeplan gibt es im Kreis Ludwigsburg 75 stationäre Einrichtungen und sieben Pflege-Wohngemeinschaften mit insgesamt rund 4300 Pflegeplätzen. Einige stationäre Einrichtungen signalisierten laut dem Landratsamt, dass sie aufgrund des Fachkräftemangels zunehmend Pflegeplätze nicht belegen könnten. Eine Vollauslastung der Plätze ist demnach laut dem aktuellen Pflegeplan nicht möglich.