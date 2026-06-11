Seit 20 Jahren besteht das Alten- und Pflegezentrum im Ditzinger Teilort Hirschlanden. Ein Blick in ein offenes Haus, das mehr sein will als ein klassisches Seniorenzentrum.
Im Haus ist es ruhig, eine entspannte Stille prägt die Atmosphäre. „Ich bin gerne hier“, sagt Rita Jess. Sie sitzt im Foyer, erzählt von ihrer Familie und dass sie hier ist, weil das eigene Haus für sie zu groß wurde. Sie vermisse ihren Garten, aber sonst? „Nein, ich bin zufrieden“, sagt sie und verweist auf ihre Familie, die ganz in der Nähe lebt.