Seniorenheim in Rudersberg: Pflegeheim, Wohnungen, Café – Aus einem Problem entsteht ein neues Ortsquartier

Viele Jahre wurde gerungen, geplant und verhandelt. Jetzt ist das neue Pflegeheim in Rudersberg fertig – ein Projekt, das weit mehr ist als nur ein Neubau.
Die ersten Bewohner werden in den kommenden Tagen ihre Zimmer beziehen. Noch sind die hellen Flure ruhig, die Aufenthaltsräume warten auf Gespräche, Lachen und Alltag. Doch schon bald wird das neue Pflegeheim am Bronnwiesenweg mit Leben gefüllt sein. Mit 46 stationären Pflegeplätzen, 16 betreuten Seniorenwohnungen, einem öffentlich zugänglichen Café und Personalwohnungen ist in Rudersberg ein Quartier entstanden, das Pflege, Wohnen und Begegnung miteinander verbindet. Der Landkreis und die Kreisbaugruppe haben laut eigenen Angaben rund 18 Millionen Euro in das Projekt investiert.