Senioren-Sprachkurs auf Malta: Lost in Translation

Dieses Abenteuer beginnt lange vor dem Start des Sprachkurses. Regelmäßig poppen Mails vom Schweizer Sprachreiseveranstalter EF auf und zählen den Countdown herunter: „Dein Sprachabenteuer beginnt in . . .“ Eine App will installiert werden. „Lade Deine Dokumente hoch“, verlangt sie, will Kontakte, Vorlieben, Lernziele und vieles mehr wissen und fordert den ultimativen Sprachtest.

Der Wortschatz der Fragesteller beeindruckt

Ignorieren nutzt nix, die Schlagzahl der Mahnungen erhöht sich. Also zwei Stunden freigeräumt, ein ruhiges Plätzchen gesucht, lebenslange Prüfungspanik verdrängt und ab zum Online-Test. Hier geht es very british und very digital zu. Das Spektrum der Testformen ist so beeindruckend wie der Wortschatz der Fragesteller. Da wird deutlich, dass seit Peter, Paul and Mary aus dem Schulbuch der 1970er Jahre viel Zeit vergangen ist und dass die Smalltalks auf Reisen wenig gebracht haben. Ja, man wollte immer mal wieder einen englischen Roman lesen, einen Film im Original anschauen, Nachrichten vom BBC hören. Hätte man mal besser.

Malta gilt als Hochburg für Englischschüler

Der Flug aus der winterlichen Heimat ins frühlingsfreundliche Mittelmeer gibt einen ersten Vorgeschmack auf Malta mit seinen beiden Landessprachen. Maltesisch klingt vertraut, bleibt aber als Mischmasch aus Arabisch, Italienisch und Englisch unverständlich. Englisch dagegen wird auf Malta nahezu perfekt und akzentfrei gesprochen. „Wir Malteser haben alle ordentlich Englisch gelernt. Deshalb können wir es besser als die Briten, die nur damit aufgewachsen sind“, erklärt Taxifahrer Nunzio, warum Malta als Hochburg für Englischschüler gilt.

Foto: Bettina Bernhard

Ein babylonisches Sprachgewirr herrscht in der quirligen Touristenmetropole St. Julians, wo zig Sprachschulen zu Hause und Menschen aus aller Welt zu Gast sind. Jeder zweite scheint ein Student zu sein, viele sind neu auf der Insel, wie suchende Blicke aufs Handy, auf Schilder und Straßennamen verraten. Oft gibt es von derselben Straße eine upper und eine lower Version – prompt gerät der Rückweg zur Unterkunft zur ersten Konversationsübung.

Flaues Gefühl am ersten Schultag

War der erste Schultag einst auch so aufregend? Das flaue Gefühl im Magen weicht schnell der Erkenntnis: Man ist nicht allein. An der Schule sind jede Menge Leute, die eines eint: der erste Tag. Freundliche Mitarbeiter nehmen die Neulinge in Empfang. Beim Warten auf Sprachtest oder Studentenausweis kommt man ins Gespräch. Mit Anette, der Geschichtslehrerin aus Stockholm, die ihr Englisch für Stadtführungen aufpolieren will. Mit Gabriella und Rosario, dem Ärztepaar aus Kalabrien, das im Ruhestand die Welt bereist. Mit Noriko aus Osaka, die Englisch für ihren Job bei den US-amerikanischen Universal Studios braucht.

Nach den Formalitäten führt ein Sprachlehrer die 50+-Gruppe durchs Viertel und zeigt, wo man in St. Julians essen oder einkaufen, ein Bier oder einen Kaffee trinken kann – natürlich in astreinem Englisch. „Hier ist die 24-Stunden-Apotheke, dort die Bushaltestelle, drüben legen die Boote nach Valletta ab“, erklärt er – und wiederholt, bis es alle verstanden haben.

Auf Augenhöhe mit der Welt kommunizieren

Die Ü-Fünfziger stellen rund zehn Prozent der aktuell 650 Studenten aus 40 Nationen von EF Malta, erzählt Sara Attard, die zuständige Managerin fürs 50+-Programm. Die meisten Kursteilnehmer sind zwischen 20 und 30 Jahren, dazu kommen echte Schüler ab 17 Jahren und Businessstudenten mittleren Alters. In den Schulklassen sind Alter und Nationalitäten bunt gemischt – sie werden ausschließlich nach dem Englisch-Level zusammengestellt. Das Besondere am „Seniorenprogramm“: Es startet nicht wöchentlich, sondern nur einmal im Monat und beinhaltet einige gemeinsame Aktivitäten. „Das ist dann ein bisschen wie Gruppenreise“, sagt Sara Attard, „man trifft sich oft und kennt sich mit der Zeit.“ Bei den „reifen“ Schülern mischten sich reiselustige Rentner mit Berufstätigen, die sich und ihr Englisch weiterbilden und solchen, die auf Augenhöhe mit Enkeln, Kollegen oder der Welt kommunizieren wollten.

Sie alle trifft man am Abend beim Willkommenstrunk in einer der vielen Bars von St. Julians. Peter aus Belgien, der als Rentner endlich Zeit für seine Passion als Yogalehrer hat. Tanja aus Öhringen, die an einer Akademie lehrt, Cintia, die Professorin aus São Paolo, und Monica, die PR-Fachfrau aus Kolumbien, die gleich vier Monate bleibt. Rahel kommt aus der Nähe von Bern, Kayo aus Tokio und Ismael ursprünglich aus Libyen. Er lebt heute im französischen Rennes, wo er im eigenen Laden Bärte trimmt und Haare schneidet. Anetta wohnt im polnischen Lodz, Isabel in Lille in Frankreich und Sebastian in Dresden. Der Staatssekretär frischt zwischen einem Jobwechsel sein Englisch auf, denn es stammt aus einer Zeit, als die Mauer eben gefallen war und die Russischlehrer nun Englisch unterrichten sollten.

Die Insel kommt als Filmspot groß heraus

Gleich in der ersten Schulstunde zeigt sich, dass digitale Technik und ihre unfallfreie Anwendung Voraussetzung für (fast) alles ist. Klassenlehrer David Micallet St John wirft einen QR-Code an die Wand und fordert zur Teilnahme an einem Handyquiz auf. Zum Glück geht es nur darum, Fragen zum Thema Social Media Nutzung zu beantworten. „Senioren“-Kollegen aus einer anderen Klasse berichten am Mittag, wie sie bei einem Handyspiel hoffnungslos untergingen zwischen routiniert daddelnder Jugend.

Malta, die nur 27 Kilometer lange Insel, ist der Inbegriff für Internationalität. In 7000 Jahren kamen und gingen die Eroberer vor allem wegen der perfekten strategischen Lage der Insel. Sie alle hinterließen steinerne Zeugen, weshalb die kleine Insel auch als Filmspot groß herauskommt. Hier wurden „Game of Thrones“ und „Gladiator 2“ gedreht. Dass dabei ein Schauspieler nach exzessivem Alkoholgenuss im Pub tot umfiel, erzählt Stadtführer Stanley Cassar Darian in Valletta, als die 50+-Gruppe vor eben diesem Pub in der stimmungsvollen Altstadt steht.

Denn Stanley ist nicht nur Historiker, sondern auch vertraut mit der mitunter hitzigen Mentalität der Insulaner und der nicht immer transparenten Politik im kleinsten EU-Land. Und so bewundern die Bestager nicht nur die St. John’s Kathedrale mit ihren prächtigen Kapellen und Gemälden. Die Gruppe steht auch in den engen Gassen des Rotlichtviertels, das laut Stanley lange das wichtigste Business der Insel mit dem so wichtigen Hafen und den vielen Soldaten und Seeleuten beherbergte. Vor einer Skulptur, die an den EU-Afrika-Gipfel zum Thema Flucht erinnert, diskutiert man über Migration. Natürlich auf englisch, moderiert von einem großartigen Guide, der trotz Plauderton deutlich artikuliert. Schön wär’s, wenn alle so sprächen . . .

Der Lehrer schaut in ratlose Gesichter

Doch die Realität ist eine andere, das zeigt die nächste Schulstunde. Hier gilt es, aus einem Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz Argumente herauszufiltern. Der Interviewer spricht so schnell wie einst Dieter Thomas Heck, seine Gesprächspartnerin verschluckt ganze Silben und knödelt in einem merkwürdigen Dialekt. Der Herr Lehrer schaut in ratlose Gesichter und lacht. Noch mal? Oder mit Skript dazu?

Beides zusammen verhilft zum Erfolg. Es folgen Ratespiele, Diskussionen in der Gruppe. Hören, lesen und sprechen – das macht die Sache kurzweilig. Und das Wofür ist ständig präsent. Zumindest, wenn man den Rat von EF-Manager Marco Cambiano befolgt: „Schüler sollen drinnen und draußen lernen. Ihr findet hier alle Menschen eurer Sprache, aber Englisch lernt ihr nur durch Sprechen der Sprache.“ Yes, Sir!

Lust am Austausch ersetzt Mut der Verzweiflung

So sind nach zwei Wochen Intensivkurs mit jeweils 32 abwechslungsreichen wie fordernden Schulstunden von Grammatik bis Konversation, nach zahlreichen Ausflügen, Sport, Schnupperkursen und Restaurantbesuchen die Ü-50-Schüler nicht nur um einige tausend Euro ärmer, sondern auch um einiges reicher: Der Sprachschatz ist gewachsen, das Verständnis für und von Kollegen aus aller Welt hat sich verbessert, und der Mut der Verzweiflung ist einer Lust am fremdsprachigen Austausch gewichen.

Jetzt müsste man nur noch das Angebot der Sprachschule umsetzen, weitere sechs Monate per App weiterzulernen. Und öfter mal ein Buch auf Englisch lesen, einen Film im Original anschauen oder Nachrichten bei BBC hören . . .