Senioren-Hockey-EM in Ludwigsburg: England dominiert – Deutschland holt Silber

Zehn Tage lang war Ludwigsburg das Zentrum des Senioren-Hockeys. Spieler aus Europa und Übersee kämpften um Titel – und erlebten die Barockstadt von ihrer besten Seite.

Zehn Tage lang stand Ludwigsburg im Mittelpunkt des europäischen Senioren-Hockeys: Gemeinsam mit dem HC Ludwigsburg und dem TSV Ludwigsburg richtete die Organisation World Masters Hockey die diesjährigen Masters-Europameisterschaften aus – die größte Hockeysportveranstaltung, die die Barockstadt seit vielen Jahren erlebt hat. Unter dem Motto „Europa zu Gast in Ludwigsburg“ wurde die Stadt zu einem Treffpunkt für Hockeyspieler aus ganz Europa – ergänzt durch zahlreiche Gäste aus aller Welt. Denn die europäischen Nationalmannschaften wurden von Spielerinnen und Spielern verstärkt, die extra aus Übersee anreisten. So waren unter anderem Spieler aus Australien, Indien, Pakistan und Kanada vertreten. Sie trugen zum internationalen Flair des Turniers bei.

Gespielt wurde auf den beiden Plätzen des HC Ludwigsburg am Fuchshof sowie auf dem Feld des TSV Ludwigsburg in Eglosheim. In verschiedenen Altersklassen kämpften die Nationalteams um die begehrten Titel und Medaillen. Besonders spannend verliefen die Wettbewerbe in den höheren Altersklassen: In der Kategorie Ü65 sicherte sich England die Goldmedaille, während in der Altersklasse Ü70 Deutschland mit einer starken Leistung bis ins Finale vordrang und sich am Ende über Silber freuen durfte. Gold ging auch hier an England. Auch in der Altersklasse Ü80 triumphierten die Engländer vor den Niederlanden und Deutschland.

Doch nicht nur auf den Plätzen wurde einiges geboten. Ein umfangreiches Rahmenprogramm sorgte dafür, dass die internationalen Gäste Ludwigsburg und die Region von ihrer besten Seite erleben konnten. Realisiert werden konnte dieses große Sportereignis nur durch die enge Zusammenarbeit der beiden Ludwigsburger Vereine sowie dankt des unermüdlichen Einsatzes zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. „Ohne die vielen Engagierten aus unseren Clubs wäre eine solche Veranstaltung nicht denkbar gewesen. Wir sind stolz, dass wir gemeinsam den europäischen Hockeysport in dieser Dimension nach Ludwigsburg holen konnten“, betonte Arno Arzl, Vorsitzender der Hockeyabteilung des TSV Ludwigsburg.

Internationales Miteinander

Auch Jürgen Schindler, Präsident des HC Ludwigsburg, zog ein positives Fazit: „Dieses Turnier hat gezeigt, wie stark unsere Hockeygemeinschaft ist – sportlich wie organisatorisch. Mit ‚Europa zu Gast in Ludwigsburg‘ haben wir nicht nur Spitzensport geboten, sondern auch ein internationales Miteinander, das perfekt zu unserer Stadt passt.“

Mit sportlichen Spitzenleistungen, internationalem Flair und einem gelungenen Miteinander wird die Europameisterschaft 2025 in Ludwigsburg allen Beteiligten in bester Erinnerung bleiben.