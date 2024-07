Senioren-Fußballer des SV Fellbach: Dritter Platz nach Remis gegen den 1. FC Nürnberg

1 Das erfolgreiche Team des SV Fellbach Foto: Martin Schweizer

Bei der süddeutschen Ü-40-Großfeldmeisterschaft überzeugen die Fellbacher Fußballer.











Link kopiert



Ein Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg musste her und ein Unentschieden haben sie auch geschafft, die Ü-40-Fußballer des SV Fellbach bei den süddeutschen Meisterschaften im Großfeld. Das 0:0 gegen die „alte Garde“ des Zweitligisten aus Bayern bedeutete in der Endabrechnung Platz drei beim Turnier in Daxlanden in der Nähe von Karlsruhe. „Eine tolle Veranstaltung, mit einem tollen Ausgang“, sagt Adriano Marrazzo, der Senioren-Spielleiter des SV Fellbach, , wir haben uns trotz einiger Ausfälle sehr gut verkauft“.