Zur Zukunft der Fellbacher Begegnungsstätten ist ein erstes Gespräch „gemeinsam mit allen Akteuren“ anberaumt. Fraktionschefs monieren die mangelhafte Kommunikation der Verwaltung.
Die geplante Konsolidierung des Haushalts 2026 inklusive der beiden bereits verabschiedeten millionenschweren Sparpakete beherrscht weiterhin die Debatte um die marode Finanzlage in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Ein Thema ist allerdings weiterhin ungelöst: die Zukunft der drei Seniorenbegegnungsstätten in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Schmiden und Oeffingen.