Senioren am Steuer

1 Das eigene Auto garantiert älteren Menschen oft die Mobilität. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Senioren haben in Marbach kurz nacheinander schwere Unfälle produziert. Sollte also die Fahrtauglichkeit besser geprüft werden? Das wäre zu kurz gedacht, sagen Experten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist ein heißes Eisen, und man mag es eher nicht anfassen. Aber wahrscheinlich haben viele Zeitgenossen schon einmal leise vor sich hingeschimpft, wenn direkt vor ihnen ein betagter Fahrer mit seinem Auto über die Landstraße geschlichen ist. Oder ein Senior am Steuer partout nicht sofort in die Kreuzung eingebogen ist, obwohl die Lücke groß genug gewesen wäre. Dazu kamen zuletzt zwei Polizeimeldungen aus Marbach, die Wasser auf die Mühlen all jener sind, die insgeheim denken: Ältere Menschen sollten den Führerschein besser früher als später abgeben.