Seniorchef von Börlind: „Kinder müssen den Mut haben, einen zur Seite zu schieben“

Michael Lindner, Seniorchef des Naturkosmetikherstellers Börlind, hat an seine Kinder übergeben – ein schwieriger Prozess, über den er nun ein Buch geschrieben hat.
Die eigenen Kinder als Nachfolger? Eigentlich wunderbar, doch dass viele Emotionen im Spiel sind und ein eingefleischter Firmenpatriarch erst einmal umdenken muss, ist die Kehrseite der Medaille. „Die Kinder müssen den Mut haben, einen zur Seite zu schieben“, sagt Michael Lindner, Seniorchef des Schwarzwälder Naturkosmetikherstellers Börlind und Vertreter der zweiten Generation.