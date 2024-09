Senior verursacht Unfall in Weinstadt: 84-Jähriger fährt betrunken gegen Verkehrsschild

1 Die Polizei hat dem Unfallverursacher den Führerschein abgenommen. Foto: dpa/Bodo Schackow

Die Polizei wird am Mittwochmittag in Weinstadt alarmiert, weil ein Auto von der Straße abgekommen, über eine Verkehrsinsel und gegen ein Schild gefahren ist. Wenig später entdeckt sie das kaputte Auto – und einen betrunkenen Senior.











Zu tief ins Glas geschaut und sich ans Steuer gesetzt hat sich ein Senior am Mittwoch. Gegen 15.25 Uhr wurde der Polizei am Mittwoch mitgeteilt, dass ein roter Opel in der Schurwaldstraße im Weinstädter Teilort Beutelsbach von der Fahrbahn abgekommen sei, eine Fußgängerinsel überfahren und ein Verkehrszeichen beschädigt habe. Der Opel-Fahrer sei aber in Richtung Schnait weitergefahren. Die losgeschickte Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später finden, da es aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit war.