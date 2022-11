1 Die Polizei hat einen 72-Jährigen im Kreis Ludwigsburg aus dem Verkehr gezogen. Der Senior kam ins Krankenhaus. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 18-Jähriger und seine zwei minderjährigen Mitfahrer beobachten im Kreis Ludwigsburg einen Fiat-Fahrer, der alles andere als sicher unterwegs ist. Das Trio ruft die Polizei.















Auf Irrwegen befand sich 72-jähriger Autofahrer am Dienstagabend zwischen Tamm und Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) . Der Senior fuhr so auffällig, dass selbst drei Teenager im Auto dahinter Verdacht schöpften und die Polizei alarmierten.

Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Fiat entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der Tammer Straße gefahren. Ein schwarzer Kleinwagen, der in die richtige Richtung unterwegs war, musste ausweichen. Der 72-Jährige fuhr, nachdem er den Kreisel verlassen hatte, weiter in Richtung Ortsmitte und kam dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wo zwei weitere Autofahrer einen Unfall gerade noch verhinderten. In der Paulinenstraße blockierte er kurze Zeit später einen Linienbus. Die Polizei stoppte den Senior schließlich „An der Bracke“. Ein Alkoholtest war negativ, der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei bittet Zeugen der Irrfahrt sich zu melden, die Telefonnummer lautet 07 042 /94 10.