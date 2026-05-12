Senior aus Stuttgart-West vermisst: Fahndung erfolglos – Polizei sucht mit Fotos nach Demenzkrankem

3 Die Polizei sucht nach dem vermissten 79-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein 79-jähriger Demenzkranker verschwindet aus einem Stuttgarter Pflegeheim. Nach erfolgloser Fahndung bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe und veröffentlicht Fotos des Mannes.











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Ein 79 Jahre alter, demenzkranker Mann, ist aus einem Pflegeheim in der Zamenhofstraße in Stuttgart-West verschwunden. Nach einer erfolglosen Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, sucht die Polizei nun mit zwei Fotos nach dem Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Bilder des Mannes befinden sich in unserer Fotostrecke.