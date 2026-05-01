Senior aus Raum Stuttgart verhaftet: Hundertfacher Missbrauch? Polizei sucht Zeugen für weitere Fälle

Hunderte Male soll sich ein inzwischen 84-Jähriger an Kindern vergangen haben, zu Hause ebenso wie im Schwimmbad. Die Ermittler halten es für möglich, dass weitere Fälle bekanntwerden.

Nach den schweren Vorwürfen wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs gegen einen inzwischen 84-Jährigen schließt die Polizei weitere bisher nicht bekannte Taten des Mannes nicht aus. Der Mann habe sich nach den bisherigen Ermittlungen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten an den Kindern vergangen, sagte eine Polizeisprecherin. Da sei es wahrscheinlich, dass weitere Zeugen aufmerksam würden und neue Fälle meldeten.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Mann über einen längeren Zeitraum und in Hunderten Fällen Kinder sexuell missbraucht haben. „Nach den bisherigen Erkenntnissen spielten sich die Fälle überwiegend im familiären Umkreis ab“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Der mittlerweile verhaftete Mann habe aber auch Kinder in mehreren Fällen im Solebad Cannstatt zu sexuellen Handlungen gezwungen.

Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige stammt nach Angaben des Staatsanwalts aus dem Raum Stuttgart. Er sei nicht einschlägig vorbestraft, hieß es weiter.

Auf die Spur des Mannes waren die Ermittler nach eigenen Angaben wegen eines mutmaßlichen Übergriffs im Solebad Cannstatt im Februar gekommen. Dort soll der Mann ein zehnjähriges Kind sexuell bedrängt haben. Alarmierte Beamte hätten den Mann noch im Schwimmbad vorläufig festgenommen. Zeugen hatten den stärkeren Verdacht schließlich auf den Mann gerückt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft machen keine Angaben zur Frage, ob er sich zu den Vorwürfen äußert. Unklar ist auch, um wie viele mutmaßliche Opfer es sich handelt.

Die Stuttgarter Kriminalpolizei bittet nun Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.