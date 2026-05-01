Senior aus Raum Stuttgart verhaftet: Hundertfacher Missbrauch? Polizei sucht Zeugen für weitere Fälle

Hunderte Male soll sich ein inzwischen 84-Jähriger an Kindern vergangen haben, zu Hause ebenso wie im Schwimmbad. Die Ermittler halten es für möglich, dass weitere Fälle bekanntwerden.
Nach den schweren Vorwürfen wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs gegen einen inzwischen 84-Jährigen schließt die Polizei weitere bisher nicht bekannte Taten des Mannes nicht aus. Der Mann habe sich nach den bisherigen Ermittlungen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten an den Kindern vergangen, sagte eine Polizeisprecherin. Da sei es wahrscheinlich, dass weitere Zeugen aufmerksam würden und neue Fälle meldeten.