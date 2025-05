Sendungen mit Barbara Schöneberger: Countdown und Aftershow zum ESC-Finale: Das ist am 17. Mai geplant

Bevor am 17. Mai ab 21 Uhr das ESC-Finale läuft, wird Barbara Schöneberger zusammen mit prominenten Gästen auf das Musikspektakel in Basel einstimmen. Anschließend gibt es zudem noch eine "Aftershow"-Sendung.

Am 17. Mai dreht sich abends im Ersten alles um den Eurovision Song Contest. Wie der NDR bekannt gegeben hat, wird es rund um das Finale einen "Countdown" und eine "Aftershow" geben. Moderatorin Barbara Schöneberger (51) erwartet dazu einige prominente Gäste - darunter "Let's Dance"-Star Kathrin Menzinger (36).

Die Wiener Profitänzerin und Choreografin ist bisher vor allem aus Tanzshows bekannt. Neben "Let's Dance" war sie auch als Profi in der österreichischen Variante "Dancing Stars" dabei. Dort wirkte sie in einer Folge 2023 auch als Gastjurorin mit. Im März 2025 war sie in der RTL-Spielshow "Eltons 12" zu sehen. Nun tritt sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf. Sie habe "ein besonderes Gespür für außergewöhnliche Choreografien und Show-Inszenierungen", heißt es in der Mitteilung des NDR.

Auch Thomas Hermanns und Jane Comerford dabei

Neben Kathrin Menzinger sind für die Sendungen "ESC - der Countdown" und "ESC - die Aftershow" auch Moderator Thomas Hermanns (62) und Sängerin Jane Comerford (66) angekündigt. Entertainer Hermanns ist als ESC-Experte bekannt und präsentierte den deutschen Vorentscheid von 2006 bis 2008. Jane Comerford ist Sängerin der Band Texas Lightning, die Deutschland 2006 beim ESC in Athen vertrat und dort den 14. Platz erreichte.

Zusammen mit Barbara Schöneberger werden sie in den Shows die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland und Österreich auf den Musikwettbewerb zunächst einstimmen und ihn später Revue passieren lassen. Auch der deutsche Beitrag Abor & Tynna sowie Österreichs ESC-Künstler JJ sollen in Live-Schalten zu Wort kommen.

TV-Termine rund um den ESC

Das Erste und ORF 1 übertragen die beiden Sendungen ab 20:15 Uhr und ab ca. 1 Uhr live aus Basel, wo der ESC in diesem Jahr ausgetragen wird. Das Finale wird live ab 21 Uhr ausgestrahlt.

Drei Tage zuvor stimmt bereits Stefan Raab am 14. Mai mit der Show "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" auf den Musikwettbewerb ein (20:15 Uhr, RTL).