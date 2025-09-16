Sendung zum 70. Jubiläum: Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern Disneyland

Als Junge besuchte Prinz Harry das Disneyland mit seiner Mutter, kürzlich feierte er den vierten Geburtstag seiner Tochter dort. Emotionale Erinnerungen, die er zusammen mit Ehefrau Meghan in einer Jubiläumssendung teilt. Erste Trailer geben einen Vorgeschmack.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sind überraschend in Trailern für eine Show zum 70. Jubiläum von Disneyland aufgetreten. Die Sussexes strahlten in dem Video, in dem zahlreiche große Namen wie Jamie Lee Curtis (66) und Neil Patrick Harris (52) mitwirkten. Die ABC-News-Sendung "The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland" soll am Sonntag ausgestrahlt werden.

Prinz Harry enthüllt seine Lieblingsattraktion In einem Teaser-Video spricht Prinz Harry über seine bevorzugte Attraktion in dem Freizeitpark: "Space Mountain war eines meiner Lieblingsdinge." Woraufhin seine Ehefrau ergänzt: "Es ist immer noch eine deiner Lieblingsfahrten." Harry abschließend: "Natürlich." Dazu wird ein Bild des Paares in dem Fahrgeschäft eingeblendet. In einem weiteren Clip sagte Harry: "Machen Sie sich bereit, es wird sie umhauen."

Auch weitere Stars wie Curtis und Harris sind in dem Trailer zu sehen, die in der Show wohl ebenfalls über ihre schönsten Erinnerungen sprechen und erklären werden, warum sie ihnen so am Herzen liegen.

Geburtstag von Lilibet feierten sie im Disneyland

Die Sussexes haben sich schon zuvor als Fans des Disneylands gezeigt. Den Geburtstag von Tochter Lilibet (4) feierten sie im Juni im berühmten Themenpark in Anaheim, Kalifornien. Sohn Archie (6) war auch mit dabei. Am 6. Juni 2025 teilte Herzogin Meghan eine Videomontage von dem Tag. "Danke Disneyland, dass ihr unserer Familie zwei Tage purer Freude geschenkt habt!", schrieb Meghan zu ihrem Beitrag, während im Hintergrund der Song "It's a Good Day" von Peggy Lee (1920-2002) lief.

Der Beitrag zeigte Harry und Meghan mit Mäuseohren, mit ihren Kindern in etlichen Fahrgeschäften und beim Treffen mit "Star Wars"-Sturmtruppen sowie Elsa aus "Die Eiskönigin". Zu dem besonderen Tag gab es auch eine zweistöckige Geburtstagstorte, die von "Arielle, die Meerjungfrau" inspiriert war.

Für Prinz Harry verbinden sich mit dem Disneyland ganz besondere Erinnerungen. Im August 1993 genoss der damals achtjährige Prinz zusammen mit seinem damals elfjährigen Bruder Prinz William (43) und Mutter Diana (1961-1997) einen privaten Besuch in Walt Disney World in Florida. Die Bilder des fröhlichen Trios auf dem Splash Mountain gingen um die Welt.