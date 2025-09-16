Sendung zum 70. Jubiläum: Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern Disneyland

Als Junge besuchte Prinz Harry das Disneyland mit seiner Mutter, kürzlich feierte er den vierten Geburtstag seiner Tochter dort. Emotionale Erinnerungen, die er zusammen mit Ehefrau Meghan in einer Jubiläumssendung teilt. Erste Trailer geben einen Vorgeschmack.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sind überraschend in Trailern für eine Show zum 70. Jubiläum von Disneyland aufgetreten. Die Sussexes strahlten in dem Video, in dem zahlreiche große Namen wie Jamie Lee Curtis (66) und Neil Patrick Harris (52) mitwirkten. Die ABC-News-Sendung "The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland" soll am Sonntag ausgestrahlt werden.