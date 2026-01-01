Sendung mit Heidi Klum: ProSieben gibt Startdatum für Germanys Next Topmodel bekannt

1 Auch dieses Jahr sucht Heidi Klum "Germany's next Topmodel". Foto: ProSieben/Daniel Graf

ProSieben hat den Starttermin für "Germany's Next Topmodel" bekannt gegeben. Die neue Staffel beginnt am 11. Februar mit den Castings der Männer, einen Tag später folgen die Frauen. Unterstützung erhält Heidi Klum diesmal von Designer Jean Paul Gaultier.











Die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet 2026 mit zwei Auftaktfolgen. Am Mittwoch, den 11. Februar, treten zunächst die Männer an, am Donnerstag, den 12. Februar, folgen die Frauen. Laut einer Pressemitteilung werden die ersten zwei Episoden in Köln gedreht, wo die offenen Castings stattfinden. Dort haben die Kandidaten und Kandidatinnen die Möglichkeit, sich für einen Platz in der Show zu qualifizieren.