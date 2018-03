„Sendung mit der Maus“ kommt nach Besigheim Die Schule mit der Maus

Von pho 08. März 2018 - 15:11 Uhr

Besigheim - Einen besonderen Schultag haben Schüler des Christoph-Schempf-Gymnasiums in Besigheim am Mittwoch verbracht. Sie bekamen Besuch von einem Kamera-Team der „Sendung mit der Maus“ – inklusive Maus und Moderator Ralph Caspers. Gedreht wurden verschiedene Auftritte, die die Schüler vorbereitet hatten. Der Anlass des Besuchs war der Gewinn eines Schülers des Gymnasiums, des elfjährigen Luis Forini, der beim Türöffner-Tag, einem Aktionstag der Sendung, gewonnen hatte. Die Maus hatte an diesem Tag auch Grund zu feiern: Sie wurde 47 Jahre alt. Das Ergebnis der Aufzeichnung kann man diesen Sonntag im TV sehen: Um 9.30 Uhr im Ersten, um 11.30 Uhr im Kinderkanal.