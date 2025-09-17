Sendung feiert Jubiläum: Wer stiehlt mir die Show?: Dann startet die zehnte Staffel

Joko Winterscheidt feiert mit seiner Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" das zehnte Jubiläum. Laut ProSieben startet die Jubiläumsstaffel am 19. Oktober.
Das Startdatum der zehnten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" steht fest. Die beliebte Spielsendung mit Moderator Joko Winterscheidt (46) feiert ihr Jubiläum. ProSieben verkündete nun in einer Pressemitteilung, dass die besondere Staffel ab dem 19. Oktober 2025, immer sonntags um 20:15 Uhr - auf ProSieben und Joyn gezeigt wird. Insgesamt wird es wieder sechs Folgen geben.