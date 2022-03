1 Auch Schauspieler Timur Ülker fehlt coronabedingt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Auch die RTL-Sednung „Let’s Dance“ hat schwer mit Corona zu kämpfen. Nun hat sich der Kölner Sender dazu entschlossen, dass am Freitag niemand die Sendung verlassen muss.















Wegen der vielen coronabedingten Ausfälle bei der Tanzshow „Let’s Dance“ hat RTL die Regeln verändert. Wenige Stunden vor der Livesendung am Freitagabend verkündete der Kölner Fernsehsender: „Damit „Let’s Dance“ trotzdem weiterhin fair verläuft, wird am Ende des Tanz-Abends niemand den Wettbewerb verlassen.“ Dafür warte ein Bonus auf das beste Paar der Show.

Viele Ausfälle wegen Corona

Wegen dreier positiver Corona-Tests unter den Prominenten hatte sich das Feld zuletzt von zwölf auf neun Tanzpaare ausgedünnt: Schauspieler Timur Ülker (32), Politikerin Caroline Bosbach (32) und Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) seien corona-positiv und hätten deswegen am Freitag aussetzen müssen.

Bei negativer Testung könnten die drei Promis jedoch in der nächsten Woche wieder mittanzen, hatte RTL am Donnerstag mitgeteilt. „Wir wünschen allen eine gute und schnelle Genesung.“ Comedian Bastian Bielendorfer (37) war am Freitag nach einem krankheitsbedingten Ausfall wieder dabei. Aktuell läuft die 15. „Let’s Dance“-Staffel.