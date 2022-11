Sendetermine von 7 vs. Wild Behind the Scenes

1 Auf einer Insel wie dieser fand die zweite Staffel von 7 vs. Wild statt. Foto: Gulliver20 / shutterstock.com

Die Hintergrundvideos zu der 2. Staffel von 7 vs. Wild sind fast genau so beliebt, wie die der Hauptserie. Wann die Folgen erscheinen, lesen Sie hier.















Die 2. Staffel von 7 vs. Wild hat einen fulminanten Start hingelegt. Allein die erste Folge wurde bereits mehr als 6 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Fans können sich in diesem Jahr aber nicht nur auf die Hauptserie freuen, sondern auch auf umfangreiche Behind the Scenes auf dem Kanal von DAVE, der an der ersten Staffel teilgenommen hat. Die Hintergrundvideos werden fast genau so heiß erwartet, wie die Hauptfolgen.

Wann kommen die Behind the Scenes Folgen?

Anders als die Hauptfolgen von 7 vs. Wild haben die Bonusvideos keinen strikten Veröffentlichungsplan. Bislang sind die Folgen mit einigen Tagen Abstand zueinander in einem scheinbar wahllosen Muster erschienen.

YouTuber DAVE, auf dessen Kanal die Videos laufen, kündigte aber an, dass die Hintergrundvideos mit einem bis zwei Tagen Abstand zur Hauptserie veröffentlicht werden sollen. Man kann also davon ausgehen, dass die Behind the Scenes Videos immer donnerstags und freitags bzw. sonntags und montags erscheinen werden.

Wer nicht genug von der Serie bekommt, kann sich zwischen den Folgen die Vorbereitungs-, Reaktions- und Begleitvideos der einzelnen Teilnehmer ansehen. Alle 7 Kandidaten von 7 vs. Wild sind auf YouTube zu finden und produzieren regelmäßig Inhalte rund um die Serie.