Sendetermin noch unbekannt: Katrin Bauerfeind präsentiert Der Comedygipfel - Das Jahr 2025

ProSieben wagt sich an ein neues Comedy-Format: Katrin Bauerfeind blickt Ende 2025 in "Der Comedygipfel" humoristisch auf das Jahr zurück. Mit dabei: Stars wie Linda Zervakis, Chris Tall und Christoph Maria Herbst.

ProSieben setzt zum Jahresende auf bewährte Zutaten: Comedy, Jahresrückblick, eine prominent gestaltete Gästeliste und eine erfahrene Gastgeberin. Katrin Bauerfeind (43) übernimmt die Moderation der neuen Show "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025", wie der Sender am Sonntag bekannt gab. Die von Brainpool produzierte Sendung verspricht in der Ankündigung einen humorvollen Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate.

"Unfreiwillige Lowlights. Echte Highlights", heißt es in der offiziellen Ankündigung. Bauerfeind will die "witzigen Kuriositäten" des Jahres Revue passieren lassen - nicht nur mit Studioauftritten, sondern auch mit Einspielerfilmen. Besonders pikant: Die Show greift auch auf KI-generierte Inhalte zurück. "Selbst AI-sgedachte Geschichten" sollen Teil des Comedy-Specials werden.

Prominente Gästeriege angekündigt

Das Aufgebot an Stars kann sich sehen lassen. Neben Nachrichtensprecherin Linda Zervakis (50), die bereits bei ProSiebens "Fake News"-Format mit Bauerfeind zusammenarbeitete, werden Comedian Chris Tall (34), Schauspielstar Christoph Maria Herbst (59) sowie die Comedy-Talente Dr. Pop (43) und Benni Stark erwartet. Weiteres Highlight: Entertainerin Tahnee Schaffarczyk (33) wird als die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) auftreten.

Für die Zuschauer gibt es eine besondere Gelegenheit: Wer bereits bei der Aufzeichnung Ende November in Köln live dabei sein möchte, kann sich ab sofort auf der Seite myshow.de Tickets für jeweils 18 Euro sichern. Die Veranstaltung im Studio Köln-Mühlheim startet um 18:30 Uhr, das Ende ist für 22:30 geplant. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Die Show selbst wird dann Ende 2025 auf ProSieben und kostenfrei auf der Streaming-Plattform Joyn ausgestrahlt. Einen konkreten Sendetermin nannte der Sender zunächst noch nicht.