Sendetermin noch unbekannt: Katrin Bauerfeind präsentiert Der Comedygipfel - Das Jahr 2025

ProSieben wagt sich an ein neues Comedy-Format: Katrin Bauerfeind blickt Ende 2025 in "Der Comedygipfel" humoristisch auf das Jahr zurück. Mit dabei: Stars wie Linda Zervakis, Chris Tall und Christoph Maria Herbst.
ProSieben setzt zum Jahresende auf bewährte Zutaten: Comedy, Jahresrückblick, eine prominent gestaltete Gästeliste und eine erfahrene Gastgeberin. Katrin Bauerfeind (43) übernimmt die Moderation der neuen Show "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025", wie der Sender am Sonntag bekannt gab. Die von Brainpool produzierte Sendung verspricht in der Ankündigung einen humorvollen Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate.