Sendersprecher bestätigt Planungen: Mit Klitschko, Pooth und Co.? ProSieben dreht Doku über Promi-Kinder

In einer neuen TV-Produktion von ProSieben stehen die heute erwachsenen Kinder von deutschen Stars im Rampenlicht. Dabei sein könnten etwa die Töchter von Verona Pooth oder Sarah Connor, sowie der Sohn von Vitali Klitschko.

Nepo-Babys sind umgangssprachlich Kinder von berühmten oder einflussreichen Menschen. Und um genau diese Kinder von Prominenten dreht sich eine neue TV-Doku-Serie von ProSieben. Unter dem vorläufigen Titel "Born Famous" zeigt der Sender bald das Leben junger Erwachsener, die sehr berühmte Eltern haben. Zunächst berichtete die "Bild"-Zeitung über das neue Format.

ProSieben-Sprecher Christoph Körfer (58) bestätigte mittlerweile der Nachrichtenagentur spot on news die Planungen: "In der Reportage-Reihe mit dem Arbeitstitel 'Born Famous' begleitet ProSieben über mehrere Monate hinweg erwachsene Kinder von großen Stars. Wen ProSieben begleitet, wird der Sender rechtzeitig ankündigen."

Kids von Sarah Connor oder Verona Pooth sollen dabei sein

Wie die "Bild"-Zeitung darüber hinaus erfahren haben will, haben die Dreharbeiten bereits begonnen. In der zweiten Jahreshälfte 2026 soll die Doku, die angeblich von Constantin Film produziert wird, auf ProSieben zu sehen sein.

Mit dabei soll etwa die Tochter von Sarah Connor (45) und Marc Terenzi (47) sein. Die 19-jährige Summer Terenzi ist gerade dabei, genau wie ihre berühmten Eltern selbst als Sängerin durchzustarten und performte bereits auf großen deutschen Festivalbühnen. Ebenfalls soll Diego Pooth (22) mit dabei sein. Der Sohn von Franjo (56) und Verona Pooth (57) trat jüngst ins Rampenlicht, als er die RTL-Tanzshow "Let's Dance" 2025 gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) gewann.

Die Serie soll außerdem Einblicke in das Leben von Maxim Klitschko (20) bieten. Er ist der Sohn von Ex-Profi-Boxer Vitali Klitschko (54), der heute Bürgermeister von Kiew ist, und dem Model Natalia Yegorova (51). Mit einer Körpergröße von beachtlichen 2,16 Metern hat sich Max Klitschko für eine Basketball-Karriere entschieden. Der Klitschko-Sprößling spielt für die ukrainische Nationalmannschaft und ist beim U21-Team von AS Monaco Basket unter Vertrag.