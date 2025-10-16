Sendersprecher bestätigt Planungen: Mit Klitschko, Pooth und Co.? ProSieben dreht Doku über Promi-Kinder

In einer neuen TV-Produktion von ProSieben stehen die heute erwachsenen Kinder von deutschen Stars im Rampenlicht. Dabei sein könnten etwa die Töchter von Verona Pooth oder Sarah Connor, sowie der Sohn von Vitali Klitschko.
Nepo-Babys sind umgangssprachlich Kinder von berühmten oder einflussreichen Menschen. Und um genau diese Kinder von Prominenten dreht sich eine neue TV-Doku-Serie von ProSieben. Unter dem vorläufigen Titel "Born Famous" zeigt der Sender bald das Leben junger Erwachsener, die sehr berühmte Eltern haben. Zunächst berichtete die "Bild"-Zeitung über das neue Format.