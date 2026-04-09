Sender Mühlacker: Ein Leben für und unterm Sender

40 Jahre wohnt Jürgen Fegert unter dem Sender Mühlacker. Ihm gehört auch ein Teil des alten Rundfunksendemasten.
„Die Eichhörnchen aufs Küchenfensterbrett, die Hasen hoppeln am Haus vorbei und nicht nur im Sommer heizt die Sonne die Terrasse auf. Wir haben volle Südlage.“ Jürgen Fegert kommt auf die Frage, was ihm an seinem 65-Quadratmeter-Häuschen am besten gefällt, aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Knapp 40 Jahren wohnt der pensionierte Sendetechniker direkt unter dem Mühlacker Sender. Zuerst als Mieter eines von drei als Dienstwohnungen ausgewiesenen Holzhäuser, seit sechs Jahren als Miteigentümer des rund 70 000 Quadratmeter großen Sendergeländes. Den Sendemasten – mit 273 Metern Höhe das höchste Bauwerk Baden-Württembergs – inbegriffen.