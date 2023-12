1 Wer den Kochstress beim Festtagsessen reduzieren möchte, bereitet vor. Wie Semmelknödel vorbereitet werden können, erfahren Sie hier. Foto: Karl Allgaeuer / Shutterstock.com

Semmelknödel sind vor allem in der Weihnachtszeit beliebt. Wer den Weihnachtsstress reduzieren will, bereitet vor. Aber geht das auch bei Semmelknödeln?











Da Festtagsessen in der Zubereitung meist aufwendiger sind, ist man oft über alles froh, was vorbereitet werden kann. Fleischgerichte wie Rouladen oder Gulasch werden in der Regel bereits am Vortag vorbereitet, sodass das Fleisch schön zart und weich werden kann. Wer noch mehr Zeit sparen möchte, kann auch die Semmelknödel am Vortag vorbereiten.