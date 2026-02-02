Seltsamer Kriminalfall: Bank vor Schule war verschwunden – und ist nun wieder aufgetaucht

Bank vor Schule war verschwunden – und ist nun wieder aufgetaucht

1 Eine Freundschaftsbank wie diese stand auch in Steinheim, ehe sich Unbekannte an ihr zu schaffen machten. Foto: Imago/Arnulf Hettrich)

Die Polizei hat in einem seltsamen Fall ermittelt. Vor einer Schule in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) war eine Bank entfernt worden. Die Täter hatten aber wohl keine Verwendung dafür.











Link kopiert



Freundschaftsbänke sind eine tolle Sache. Unter anderem Kinder, die Anschluss suchen, können sich hier hinsetzen und auf neue Kontakte hoffen. Die Bänke sieht man in immer mehr Pausenhöfen. Auch in Steinheim war ein Exemplar vor der Grundschule platziert – bis die vom Förderverein spendierte Sitzgelegenheit Teil eines Kriminalfalls wurde.