Seltsamer Kriminalfall: Bank vor Schule war verschwunden – und ist nun wieder aufgetaucht
Eine Freundschaftsbank wie diese stand auch in Steinheim, ehe sich Unbekannte an ihr zu schaffen machten. Foto: Imago/Arnulf Hettrich)

Die Polizei hat in einem seltsamen Fall ermittelt. Vor einer Schule in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) war eine Bank entfernt worden. Die Täter hatten aber wohl keine Verwendung dafür.

Freundschaftsbänke sind eine tolle Sache. Unter anderem Kinder, die Anschluss suchen, können sich hier hinsetzen und auf neue Kontakte hoffen. Die Bänke sieht man in immer mehr Pausenhöfen. Auch in Steinheim war ein Exemplar vor der Grundschule platziert – bis die vom Förderverein spendierte Sitzgelegenheit Teil eines Kriminalfalls wurde.

 

Die Polizei vermeldete vor rund zwei Wochen, dass die Bank gestohlen worden sei. Unbekannte hätten irgendwann zwischen Freitagnachmittag, 16. Januar, und Montagmorgen, 19. Januar, ihr Unwesen getrieben und das Freiluftmöbelstück im Wert von rund 1500 Euro mitgehen lassen. Die Täter müssen dabei mit roher Gewalt vorgegangen sein, war die Bank doch mit mehreren Schrauben im Boden fixiert.

Die gute Nachricht ist, dass die Unholde damit offenbar nichts anfangen konnten. Die Freundschaftsbank ist nämlich in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht. Schüler hätten sie in einem nahegelegenen Gebüsch gefunden, berichtet Tatjana Bremer, die Pressesprecherin der Stadt Steinheim. Die Bank sei beschädigt, solle aber zeitnah wieder aufgestellt werden. Noch stärker als bislang ohnehin schon werde sie nicht gesichert. „Die Bank war und wird wieder mit Schrauben befestigt“, erklärt Bremer.

 