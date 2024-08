Zwei Tresore in der Murr geben der Polizei Rätsel auf

1 Die Tresore lagen nahe der Klärwerks Häldenmühle in der Murr. Foto: privat

Paddler haben am Wochenende zwei große Tresore in der Murr bei Marbach (Kreis Ludwigsburg) gefunden. Ein Medikamentenfläschchen in der Nähe der Fundstelle führt die Polizei auf eine Spur.











Bei einem Ausflug mit dem Stand-up-Paddelboard (SUP) auf der Murr staunten die Brüder Kevin und Justin Lämmle nicht schlecht. In der Nähe des Klärwerks Häldenmühle bei Marbach haben die jungen Männer am vergangenen Samstag nahe des Ufers zwei Tresore im Wasser entdeckt.