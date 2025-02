Seltsamer Fall in Beilstein: „Das ärgert mich tierisch“ – Baum auf dem Schulhof wird abgesägt

Streit am Bahnhof in Ludwigsburg Erst hagelt es Beleidigungen in der S 4 – später fliegt eine Glasflasche

Ein Mann und eine Frau geraten in der S 4 heftig aneinander. Der Streit des Duos setzt sich am Bahnhof in Ludwigsburg fort, wo schließlich auch eine Flasche geworfen wird.