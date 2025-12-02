Vor 14 Jahren spielten Daniel Radcliffe und Tom Felton im letzten Teil der "Harry Potter"-Filmreihe. Nun zeigten sie sich bei einer Filmvorführung wieder vereint.

Die "Harry Potter"-Stars Daniel Radcliffe (36) und Tom Felton (38) haben eine Reunion in New York City gefeiert. Bei einer Vorführung der Filmadaption von "Merrily We Roll Along" entstand das erste öffentliche Foto der Schauspieler seit 14 Jahren. Radcliffe zeigte sich in dunkler Jeansjacke und Shirt, Felton in Mantel und Pullover. Beide schienen gut gelaunt.

Felton unterstützte seinen langjährigen Filmkollegen, der in der Verfilmung des Musicals zu sehen ist. Ein Instagram-Clip von "People" zeigt, wie sich die beiden beim Wiedersehen herzlich umarmen und einige Worte miteinander wechseln.

Daniel Radcliffe und Tom Felton können aufeinander zählen

Radcliffe und Felton waren 2001 in "Harry Potter und der Stein der Weisen" erstmals gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. In den darauffolgenden sieben Buchverfilmungen standen sie erneut als Titelheld Harry Potter (Radcliffe) und sein Rivale Draco Malfoy (Felton) vor der Kamera. Der letzte Film mit dem Titel "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2" erschien 2011. Bei einer Premiere zum finalen Teil der der Reihe waren sie zuletzt zusammen fotografiert worden.

Auch heute noch gelten die Schauspieler als befreundet. So konnte Felton vor seinem Broadway-Debüt in diesem Jahr auf Radcliffe zählen. "Mein alter Schulkamerad Potter, Daniel Radcliffe, hat schon einiges an Broadway-Erfahrung gesammelt, deshalb hält er mir die Hand und hilft mir durch all die Dinge, die schwer zu lernen sind", sagte er dem "People"-Magazin.

Von November 2025 bis Mai 2026 gibt Felton in "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Broadway den Draco Malfoy. Radcliffe sammelte seine ersten Broadway-Erfahrungen bereits 2008 im Stück "Equus". Von 2022 bis 2023 spielte er in "Merrily We Roll Along" und erhielt dafür 2024 einen Tony Award als "Bester Nebendarsteller in einem Musical". Die Verfilmung soll am 5. Dezember erscheinen.