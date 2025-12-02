Vor 14 Jahren spielten Daniel Radcliffe und Tom Felton im letzten Teil der "Harry Potter"-Filmreihe. Nun zeigten sie sich bei einer Filmvorführung wieder vereint.
Die "Harry Potter"-Stars Daniel Radcliffe (36) und Tom Felton (38) haben eine Reunion in New York City gefeiert. Bei einer Vorführung der Filmadaption von "Merrily We Roll Along" entstand das erste öffentliche Foto der Schauspieler seit 14 Jahren. Radcliffe zeigte sich in dunkler Jeansjacke und Shirt, Felton in Mantel und Pullover. Beide schienen gut gelaunt.