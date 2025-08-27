Die Netflix-Show "With Love, Meghan" ist mit Staffel zwei zurückgekehrt und auch dieses Mal gibt es Kritik. So reagiert Herzogin Meghan auf die negativen Kommentare.

Herzogin Meghan (44) lässt die harte Kritik an ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" an sich abprallen. In einem seltenen Interview mit "The Circuit" mit Emily Chang (45) erklärte sie auf die Frage, wie sie mit Kritik an ihrer Lifestyle-Show umgeht: "Ich glaube, ich wusste, wen ich erreichen wollte, und wenn man sein Publikum kennt, kennt man auch seine Zielgruppe - nun, sie lieben die Show."

"Und meine Partner lieben die Show, und deshalb gibt es eine zweite Staffel und deshalb haben wir noch mehr Spaß vor uns", sagte sie zur Veröffentlichung der neuen Folgen, die es seit 26. August auf Netflix zu sehen gibt.

Das will Meghan mit ihrer Show erreichen

Die Ehefrau von Prinz Harry (40) könne sich vorstellen, dass die Leute, die über ihre Show lästern, "möglicherweise" heimlich nach Hause gehen, um ihre Rezepte nachzukochen. "Und das ist in Ordnung, sie versuchen, ihre Rechnungen zu bezahlen, und es ist ihre Sache, zu entscheiden, ob sie damit leben können, wenn sie anderen damit schaden."

Über "With Love, Meghan" sagte sie in dem Interview zudem: "Aus meiner Sicht war es die Absicht der Sendung, mehr von mir selbst zu zeigen, Tipps zu teilen, die ich in meinem Leben liebe, und Spaß zu haben." Auf Kritik angesprochen, sie unterstütze mit ihrer Show den "Tradwife"-Trend, reagierte Meghan überrascht. "Oh wirklich? Das kommt mir seltsam vor", sagte sie dazu bei "The Circuit".

Die Herzogin erklärte, in der Serie gehe es ihr eher darum, "durchdacht aufzutreten", wenn man wenig Zeit habe. "Ich habe nicht jeden Abend Zeit, Abendessen zu kochen - ich wünschte, ich hätte Zeit dafür, aber ich habe sie einfach nicht - ich bin großartig darin, Essen zu bestellen und es schön anzurichten", sagte sie. "Ich verurteile 'traditionelle Ehefrauen' keineswegs, wenn das für sie funktioniert, aber für mich gibt es einen Mittelweg, und meine Freude kommt daher, dass ich diesen optimalen Punkt in der Mitte gefunden habe."

Name hat "nichts an meiner Persönlichkeit geändert"

An anderer Stelle des Interviews verriet sie auf die Frage, was sie gelernt habe, seit sie Sussex heiße: "Ich habe gelernt, dass ich unabhängig von meinem Namen oder davon, wie mich andere nennen, immer noch dieselbe Person bin." Weiter sagte sie dazu: "Das hat nichts an meiner Persönlichkeit geändert, und das ist der wichtigste Unterschied."

In Staffel eins der Netflix-Show war Meghans Nachname eines der Themen, die für Wirbel sorgten. Gaststar Mindy Kaling (46) hatte sie bei ihrem Mädchennamen Meghan Markle genannt - und wurde von der Herzogin korrigiert. Ihr offizieller Name laute Meghan, Herzogin von Sussex.

In dem neuen Interview erklärte sie nun, dass sie verstehe, dass "man als Amerikaner sehr verwirrt ist", wenn man einen Herzogstitel als Nachnamen verwendet, aber dass dies in ihrer Familie gut funktioniere. "Sussex ist für uns unser Familienname und ein Name, den wir mit unseren Kindern teilen", erklärte Meghan. "Seit wir geheiratet haben, werde ich so genannt."

Herzogin Meghan hat Prinz Harry 2018 das Jawort gegeben. Im Jahr 2020 zog sich das Paar aus der britischen Königsfamilie zurück und startete ein neues Leben in Kalifornien, Meghans Heimat. Meghan und Harry haben zwei Kinder: Archie (6) und Lilibet (4).