Die Netflix-Show "With Love, Meghan" ist mit Staffel zwei zurückgekehrt und auch dieses Mal gibt es Kritik. So reagiert Herzogin Meghan auf die negativen Kommentare.
Herzogin Meghan (44) lässt die harte Kritik an ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" an sich abprallen. In einem seltenen Interview mit "The Circuit" mit Emily Chang (45) erklärte sie auf die Frage, wie sie mit Kritik an ihrer Lifestyle-Show umgeht: "Ich glaube, ich wusste, wen ich erreichen wollte, und wenn man sein Publikum kennt, kennt man auch seine Zielgruppe - nun, sie lieben die Show."