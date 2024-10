Seltenes Interview: Thomas Tuchels Mutter sicher: WM-Titel mit England kann er schaffen

1 Thomas Tuchel bei seiner Vorstellung als England-Trainer. Foto: Marc Aspland/The Times/News Licensing/ddp images

Thomas Tuchels Mutter Gabriele hat sich zum neuen Trainer-Posten ihres Sohnes geäußert. Sie zeigt sich sicher, dass Tuchel den ersten Titel für England im 21. Jahrhundert gewinnen wird. Das stünde "in den Sternen".











Link kopiert



Seit dem 16. Oktober ist offiziell bestätigt, dass der ehemalige Bayern-Trainer Thomas Tuchel (51) englischer Nationalcoach wird. Die ganze Insel wartet selbstverständlich auf den nächsten Titel der Three Lions. Bislang steht nur ein einziger Stern (bei der Heim-WM 1966) zu Buche. Thomas Tuchels Mutter Gabriele hat nun dem englischen "The Mirror" ein überaus seltenes Interview gegeben. Sie zeigt sich darin sicher, dass Tuchel, der "alles mit so viel Leidenschaft" mache, bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada den Titel mit England gewinnen wird.