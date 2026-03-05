Björn Kaidel aus Ammerbuch arbeitet als Professor für Cyber Security. In seiner Freizeit spielt er in vier Folkbands auf einem Instrument, das kaum noch jemand kennt: die Waldzither.
Björn Kaidel schlägt seine Waldzither an und ein warmer, voller Klang erhellt den Raum. In seiner Freizeit tauscht der Professor für Cyber Security die abstrakte Welt der Kryptographie gegen ein hundert Jahre altes Instrument ein, das heute kaum noch jemand kennt. Die Waldzither klingt tiefer als eine Mandoline, aber heller als eine Gitarre – sehr passend für die ebenfalls vergessenen deutschen Lieder, die er darauf spielt. Für Kaidel ist das Instrument die Antwort auf eine Suche, die ihn lange begleitet hat.