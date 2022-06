1 Leni Klum und Seal haben ein inniges Vater-Tochter-Verhältnis. Foto: imago/NurPhoto

Mit ihrem Vater Seal zeigt sich Leni Klum nur selten in der Öffentlichkeit. Am US-Vatertag überrascht das Nachwuchsmodel auf Instagram mit unterhaltsamen Schnappschüssen.















Das bekommen Fans nur selten zu Gesicht: Anlässlich des US-Vatertags am 19. Juni hat Heidi Klums (49) älteste Tochter Leni Klum (18) in mehreren Instagram-Storys zwei süße Fotos geteilt, auf denen sie mit ihrem Adoptivvater Seal (59) zu sehen ist - liebevolle Worte inklusive.

Auf einem ist das Nachwuchsmodel als kleines Mädchen zu sehen. Im pinken T-Shirt nimmt sie auf dem Schoß des Sängers Platz. Beide tragen ein buntes Lätzchen, während Leni mit frecher Mimik in die Kamera blickt. Das alte Foto hat die 18-Jährige mit einem Herz versehen.

Leni Klum "liebt" ihren Adoptivvater

Auf einem weiteren, offenbar aktuelleren Selfie des Vater-Tochter-Duos schneiden die beiden lustige Grimassen. Leni Klum kommentiert den Schnappschuss mit einem liebevollen "Ich liebe dich".

Leni stammt aus Heidi Klums früherer Beziehung mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore (72), wurde aber später von Seal adoptiert. Mit dem Sänger war Klum von 2005 bis 2014 verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen zudem die drei Kinder Henry (16), Johan (15) und Lou (12) hervor. Seit 2019 ist Klum mit Tom Kaulitz (32) verheiratet.