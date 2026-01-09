Über ihr Eheleben spricht Amanda Seyfried nicht häufig. Jetzt erzählt die Schauspielerin zumindest, wie sehr ihr Partner Thomas Sadoski sie offenbar unterstützt.
Seit bald neun Jahren ist Amanda Seyfried (40) mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (49) verheiratet. Seit März 2017 gehen sie als Ehepaar durchs Leben, ihre Beziehung halten die beiden Schauspieler allerdings in großen Teilen aus der Öffentlichkeit heraus. In einem neuen Interview mit dem Magazin "Vogue" spricht Seyfried nun darüber, wie sehr ihr Partner sie und ihre Karriere unterstützt.