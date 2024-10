Seltener Kommentar über seine Kinder: Prinz Harry: Tochter Lilibet hat das Haar seiner Frau geerbt

Prinz Harry (40) legt sehr viel Wert auf die Privatsphäre seiner Kinder Archie (5) und Lilibet (3). Auf den WellChild Awards in London ließ der britische Royal sich aber einen Kommentar über seinen Nachwuchs entlocken, wie ein Anwesender nun verriet. "Archie und Lili sind mit dem dicken Haar ihrer Mutter gesegnet... es wird nicht lange dauern, bis Lili auf ihrem Haar sitzen kann," sagte Harry laut der britischen Zeitung "Daily Mail".

Harry, der allein bei dem Event Ende September erschien, erzählte zudem, dass seine "wunderbare" Frau Herzogin Meghan (43) mit den beiden Kindern zu Hause in Montecito, Kalifornien, "die Stellung hält". Der Sohn von König Charles (75) besuchte in den vergangenen Tagen auf einer quasi-royalen Tour mehrere Veranstaltungen in New York, London und Lesotho ohne seine Partnerin.

Lesen Sie auch

"Das Spencer-Gen ist sehr, sehr stark"

In einem Interview in der "Late Show With Stephen Colbert" sprach Prinz Harry 2023 ebenfalls über das Aussehen seiner Kinder. Demnach sehen sie ihrem Vater wesentlich ähnlicher und haben sogar den Rotstich seiner Haare geerbt. "Das Spencer-Gen ist sehr, sehr stark. Ich habe zu Beginn meiner Beziehung [mit Meghan] wirklich gedacht, dass, wenn wir Kinder haben, das Rotschopf-Gen auf keinen Fall gegen die Gene meiner Frau ankommen würde, aber ich habe mich geirrt!", scherzte er in der Show.

Harry und Meghan, die 2020 von ihren royalen Pflichten zurücktraten und in die USA zogen, halten sich mit Informationen über ihre Kinder normalerweise stark zurück. Auch Fotos der beiden gibt es kaum. Als einziges Bild der vierköpfigen Familie in der Öffentlichkeit existiert eine Weihnachtskarte der Sussexes aus dem Jahr 2021.