Seltener Kommentar über seine Familie: Gary Barlow: Seine Kinder wollen nicht in seine Fußstapfen treten

1 Gary Barlows drei Kinder wollen nicht berühmt werden. Foto: imago/ZUMA Wire

Gary Barlow ist als Mitglied der Boygroup Take That zum Weltstar geworden. Seine drei Kinder haben aber kein Interesse an diesem Ruhm, verrät der Sänger jetzt. Sie wollen lieber Akademiker werden.











Gary Barlow (53) spricht in einem seltenen Kommentar zu seiner Familie über die Berufswünsche seiner drei Kinder. Obwohl ihr Vater als Mitglied der Boygroup Take That weltweit berühmt wurde, wollen sie kein Leben in der Öffentlichkeit führen. Sie hätten demnach kein Interesse am Showbusiness und streben stattdessen akademische Laufbahnen an, so der Sänger.