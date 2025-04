Seltener gemeinsamer Auftritt: Michelle Williams und Thomas Kail: Date-Night bei Serienpremiere

1 Michelle Williams und Ehemann Thomas Kail bei der Premiere von "Dying for Sex". Foto: Action Press / Lev Radin/Sipa USA

Michelle Williams und Ehemann Thomas Kail haben sich gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Das Paar besuchte die New Yorker Premiere der neuen FX-Serie "Dying for Sex", in der Williams die Hauptrolle spielt.











Michelle Williams (44) und Thomas Kail (48) haben einen seltenen gemeinsamen Auftritt absolviert. Die Schauspielerin und der Tony-prämierte Regisseur erschienen am Mittwochabend zur Premiere der neuen FX-Serie "Dying for Sex" im SVA Theater in New York City, wie "People" berichtet. Williams spielt darin die Hauptrolle.