Seltener gemeinsamer Auftritt: Daniela Katzenberger strahlt mit Mama Iris auf dem roten Teppich

Mutter-Tochter-Ausflug für Iris Klein und Daniela Katzenberger: Die beiden Realitystars gaben sich am Donnerstag in schwarzen Glitzerlooks bei einer Charity-Gala die Ehre. Dort trafen sie auch auf "Sex and the City"-Star Chris Noth.

Daniela Katzenberger (39) und ihre Mutter Iris Klein (59) sieht man nur selten Seite an Seite auf dem roten Teppich. Für die Charity-Night der Umbrella Stiftung am Donnerstag in Düsseldorf machten die beiden jedoch eine Ausnahme und zeigten sich in besonders eleganten Looks.

Iris Klein erschien in einem bodenlangen Paillettenkleid in Schwarz und Silber mit hohem Beinschlitz. Ihre Tochter setzte passend dazu ebenfalls auf Glitzer und trug ein kurzes, langärmliges Kleid mit glänzender Oberfläche und tiefem Dekolleté. Dazu kombinierte sie eine schwarze Strumpfhose und schwarze Pumps.

Die Outfits für den glamourösen Abend hatten Katzenberger und Klein offenbar erst kurz zuvor besorgt: Wie sie in ihren Instagram-Storys dokumentierten, gingen Mutter und Tochter erst am Tag der Gala dafür shoppen.

Treffen mit Chris "Mr. Big" Noth

In ihren Looks schienen sich die beiden dann sichtlich wohlzufühlen. Vor den Kameras strahlten Mutter und Tochter um die Wette, lachten und verteilten Küsschen. Ihre Vorfreude hatte Daniela Katzenberger bereits vorab mit ihren Followern geteilt. "Muddi geht heute mal auf eine Mega-Charity-Gala in Düsseldorf", schrieb sie zu einem Clip auf Instagram, der ihre Verwandlung im Abendkleid zeigte. "Freue mich extrem drauf... und man hat auch mal wieder einen Grund, sich schick zu machen."

Der Höhepunkt des Abends war für die beiden jedoch eine ganz besondere Begegnung: In ihrer Instagram-Story zeigte Katzenberger, wie sie und ihre Mutter dem ebenfalls anwesenden "Sex and the City"-Star Chris Noth (71) ehrfürchtig die Hand schüttelten. Dass dieser Moment für sie etwas Besonderes war, hatten Mutter und Tochter bereits vorab durchblicken lassen. "Wir sind beide richtige 'Sex and the City'-Fans", schwärmten sie.

Starauflauf in Düsseldorf

Zur Charity-Night hatte Dr. Afschin Fatemi, Gründer der Umbrella Stiftung, ins Hyatt Regency Düsseldorf geladen. Die nationale und internationale Prominenz nahm dort an einer Versteigerung teil, deren Erlös medizinischer Hilfe in Kriegs- und Krisengebieten zugutekommt. Durch den Abend führten Jana Azizi und Cathy Hummels.

Unter den Hammer kam unter anderem ein Anzug von Chris Noth aus "Sex and the City". Neben Daniela Katzenberger, Iris Klein und Noth zählten auch Lottie Moss, Lilly Becker und Magdalena Brzeska zu den Gästen.