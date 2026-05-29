Seltener gemeinsamer Auftritt: Daniela Katzenberger strahlt mit Mama Iris auf dem roten Teppich

Mutter-Tochter-Ausflug für Iris Klein und Daniela Katzenberger: Die beiden Realitystars gaben sich am Donnerstag in schwarzen Glitzerlooks bei einer Charity-Gala die Ehre. Dort trafen sie auch auf "Sex and the City"-Star Chris Noth.
Daniela Katzenberger (39) und ihre Mutter Iris Klein (59) sieht man nur selten Seite an Seite auf dem roten Teppich. Für die Charity-Night der Umbrella Stiftung am Donnerstag in Düsseldorf machten die beiden jedoch eine Ausnahme und zeigten sich in besonders eleganten Looks.